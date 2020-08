Finale Champions League: le probabili formazioni di PSG-Bayern Monaco

MILANO – Mancano poche ore, poi l’attenzione di tutto il mondo, o quasi, sarà sullo stadio da Luz di Lisbona. Questa sera infatti nell’impianto sportivo lusitano, andrà in scena l finale della Champions League 2019/20. Paris Saint Germain-Bayern Monaco arrivano alla gara di questa dopo due ottime affermazioni, i tedeschi hanno umiliato il Barcellona ai quarti e in semifinale si sono sbarazzati del Lione, che aveva mietuto vittime importanti: Juventus e Manchester City. Mentre i francesi per arrivare all’ultimo atto della competizione hanno dovuto battere Atalanta e Lipsia.

Sarà possibile vederla su Sky Sport 1, Sky Sport Football e Sky 251. In chiaro, invece, su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo e su Mediaset Play.

PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, A.Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar. ALL.: Tuchel.

A DISP.: Sergio Rico, Bulka, Diallo, Bakker, Dagba, Kurzawa, Paredes, Gueye, Draxler, Sarabia, Choupo-Moting, Icardi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski. ALL.: Flick.

A DISP.: Ulreich, Hoffmann, Odriozola, Süle, Pavard, Javi Martinez, Coutinho, Cuisance, Hernandez, Tolisso, Coman, Zirkzee, Musiala.