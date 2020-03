Figc, Gravina: “Per finire i campionati si potrebbe arrivare a luglio”

MILANO – Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha parlato ai microfoni di Radio 24, durante la trasmissione ‘Tutti Convocati’, della volontà di portare a termine i campionati nazionali: “Non prendo in considerazione un piano di estrema crisi, mi preoccuperebbe per il nostro Paese. Vogliamo essere ottimisti. Lavoriamo sull’ipotesi di riprendere il campionato il 2 maggio per poterlo completare. Eventualmente anche sforando a luglio, se non dovessimo farcela per il 30 giugno”.

