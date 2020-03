Figc, Gravina: “Offese e minacce ignobili, solidarietà a Tommasi”

MILANO – Il Presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha espresso ai microfoni dell’ANSA la sua solidarietà verso Damiano Tommasi, numero uno dell’Assocalciatori che ieri, per aver proposto di fermare i campionati, ha ricevuto insulti e persino minacce: “Al di là delle posizioni di parte, per le quali auspico ci sia un confronto risolutivo nelle sedi istituzionali come il Consiglio Federale di martedì, esprimo la mia solidarietà personale e quella dell’intera Federcalcio per le ignobili minacce e per le volgari offese che sta ricevendo sui social il Presidente dell’AIC Damiano Tommasi”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...