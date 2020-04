FIGC, Gravina: “Modificheremo il protocollo per ripartire il 18 maggio”

MILANO – Attraverso un comunicato ufficiale, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha commentato la decisione da parte del Governo di rimandare la ripresa degli allenamenti delle squadre al 18 maggio: “La Commissione medico-scientifica della FIGC ha stilato un protocollo molto rigoroso, come hanno fatto tutti gli altri settori che ambiscono alla ripartenza, ma siamo pronti ad integrarlo e a modificarlo recependo le indicazioni dello stesso Comitato, del CONI e riconoscendo l’FMSI quale riferimento scientifico per armonizzare il tutto. Una volta migliorato, ci potranno essere tutti i presupposti per il via libera definitivo al 18 maggio. Continueremo a dialogare con le istituzioni animati dallo spirito di collaborazione che ci ha sempre contraddistinto, avanzando proposte, recependo osservazioni e proponendo soluzioni”.

