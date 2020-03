Figc, Gravina: “Fermarsi è stata l’unica decisione credibile”

MILANO – In un’intervista concessa ai microfoni de Il Messaggero, Gabriele Gravina, presidente della Figc, si è espresso sulla sospensione delle attività sportive: “Ho rappresentato le istanze del governo, sono stato il primo a prendere la parola nella riunione al CONI, condividendo lo stop voluto dal governo e preannunciando che il Consiglio del giorno dopo avrebbe preso questa decisione. La Federcalcio ha avuto l’onere di far arrivare tutti all’unica soluzione credibile. Una prova di maturità del calcio italiano”.

