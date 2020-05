FIGC, Gravina: “Danno irreparabile se il calcio non riparte”

MILANO – Intervistato dai microfoni di ‘Riparte l’Italia’, Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha fatto il punto della situazione sul calcio italiano che si appresta a ripartire: “Se il calcio non riparte subito, ci sarà un danno irreparabile. Abbiamo già perso 500 milioni di euro. Occorre difendere 100 mila lavoratori, 1,4 milioni di tesserati, 4,7 miliardi di fatturato. Ripartire vuol dire giocare. Il calcio in Italia rappresenta uno straordinario fattore sociale ed economico, un ineguagliabile generatore di entusiasmo. La diffusione del Covid-19 ha stravolto le nostre vite, ha imposto cambiamenti radicali alle nostre abitudini e messo in discussione le relazioni interpersonali, ma non ha spezzato il filo d’amore che lega il calcio all’Italia. Lo hanno dimostrato i numeri straordinari e i commenti positivi delle iniziative messe in campo dalla FIGC nel difficile periodo del lockdown, ispirate ad un senso di responsabilità sociale che la Federazione sente proprio, a maggior ragione in un momento così drammatico”.

