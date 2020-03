MILANO – Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Radio Rai, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni riguardanti la Coppa Italia: “Sinceramente non ne stiamo più parlando, è una competizione che affronteremo più in là. E’ uno dei tornei che abbiamo attualmente accantonato, diamo priorità ai campionati”.

