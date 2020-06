FIFA, Infantino: “Ecco i provvedimenti al vaglio per il mondo del calcio”

MILANO – Il presidente della FIFA Gianni Infantino, tramite un video messaggio ha parlato di vari provvedimenti al vaglio in questo periodo, per modificare la regolamentazione del calcio mondiale: “Per quanto riguarda gli aspetti finanziari e di governance, ho sentito alcune proposte interessanti su una vasta gamma di argomenti: il salary cap, la limitazione delle indennità di trasferimento o altri meccanismi di tassazione, l’eventuale obbligo per le federazioni, gli organizzatori di competizioni e i club, di contribuire ad un fondo d’emergenza che possa essere d’aiuto nei momenti di difficoltà, come quello attuale.

Personalmente sono a favore di una regolamentazione finanziaria più chiara e rigorosa, che imponga la piena trasparenza e i principi di una buona governance, e che riguardi tutto il sistema calcistico, senza limitarsi ai trasferimenti. La FIFA sta già facendo molto lavoro in questo settore, anche se ci troviamo di fronte ad alcuni forti interessi personali che si oppongono alla nostra richiesta di una migliore governance globale nel nostro sport”.

