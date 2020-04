Felipe Melo: “Ho chiesto ad Ibra di venire al Palmeiras, ma…”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del canale Youtube ‘Allianz Parque’, il centrocampista brasiliano Felipe Melo ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: “Mi ha chiamato quando era al Milan e quando era al Paris Saint-Germain. Avevo quasi trovato l’accordo, ma alla fine sono andato al Galatasaray. Poi ci siamo visti a Miami e abbiamo parlato. Non siamo amici, ma ha affetto per me. Gli ho chiesto di venire al Palmeiras, ma sto ancora aspettando una risposta”.

