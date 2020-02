Fedele: “Bisogna puntare sui gioielli Donnarumma e Hernandez”

MILANO – In vista del derby di domenica sera, ai microfoni di TMW Radio è intervenuto il giornalista de “Il Corriere dello Sport” Furio Fedele. Ecco cosa ha detto su Ibrahimovic e sul derby: “Penso che Ibrahimovic possa essere uno stimolo per il Milan, ma non puoi basare la storia presente e futura solo su di lui. Bisogna puntare su due gioielli come Donnarumma e Theo Hernandez. Derby? Il Milan non vince un derby in campionato dal gennaio 2016. L’Inter, ancora oggi, resta la favorita“.