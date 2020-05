F.Galli: “Play-off e play-out? Buona idea, ma serve buonsenso sui criteri”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Filippo Galli, grande ex difensore rossonero, si è espresso sulla possibilità che vengano disputati play-off e play-out qualora non si riesca a completare regolarmente il campionato: “Siamo in una situazione in cui regna l’indecisione. Quella degli spareggi potrebbe essere una soluzione in grado di suscitare interesse. E’ un’idea che ci sta, ma ovviamente ci sarà sempre qualcuno scontento. In questo momento bisogna accettare le decisioni. Va capito però che tipo di play-off saranno. Serve buonsenso. Ad esempio coinvolgere l’ottava in una sfida Scudetto non mi sembrerebbe giusto. Ci saranno dei criteri minimi, questo mi pare scontato”.

SULLE PORTE CHIUSE – “Viene richiesto qualcosa in più al calciatore, come la capacità di riuscire ad esprimersi senza il contesto abituale. I giocatori dovranno essere bravi a superare le difficoltà, come stanno facendo in Germania. Penso lo potranno fare anche i nostri calciatori. Vedremo cosa decideranno il 28”.

