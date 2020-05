F.Galli: “La finale del ’94? Partita superlativa, rimasi in trance agonistica…”

MILANO – Il 18 maggio di 26 anni fa il Milan alzava al cielo di Atene la Coppa dei Campioni, battendo in finale il Barcellona per 4-0. Uno dei grandi protagonisti di quella splendida serata rossonera fu Filippo Galli, intervistato dai microfoni di TMW: “Avevamo assenze importanti e non pensavamo di poter vincere così largamente. Facemmo una partita incredibile, davanti avevamo un Barcellona molto forte e considerato favorito dai pronostici. Fermare Stoichkov e Romario? Non fu facile ma mi aiutarono molto l’organizzazione di squadra e la preparazione della partita da parte di Capello. Seguimmo alla lettera quello che dovevamo fare e ognuno di noi fece una gara superlativa. Rimasi in trance agonistica per non so quanto tempo. Andammo in hotel e ci fu festa fino alla mattina. Fu l’apoteosi, forse neanche i tifosi si aspettavano un trionfo del genere e allora fu vissuta in modo ancor più completo”.

