Extra Calcio – Coronavirus: indiscrezione dalla Spagna, Olimpiadi rinviate

MILANO – Secondo quanto riportano As e Marca, media spagnoli, le prossime Olimpiadi di Tokyo, previste per quest’estate, verranno rinviate. Le ipotesi su questo scenario parlavano di far disputare i Giochi Olimpici e Paralimpici nel 2022, anche se il governo giapponese non aveva alcuna intenzione di rimandare la manifestazione. Alla fine sembra, però, che anche il Cio si sia dovuto arrendere all’emergenza contagi da Coronavirus, che ha paralizzato tutto il mondo. Questa però, per il momento, resta soltanto un’indiscrezione, anche se sembra inevitabile, per il comitato olimpico, non percorrere questa strada, per salvaguardare la salute degli atleti. Nelle prossime ore è atteso il comunicato che ufficializzerà questa voce e di conseguenza indicherà anche le nuove date, delle prossime Olimpiadi.

