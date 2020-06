Ex Milan, Yonghong Li: “Tante falsità sul cambio di proprietà”

MILANO – Tramite il proprio account Twitter, Yonghong Li, ex presidente del Milan, è tornato a parlare delle voci che continuano a circolare sul passaggio di proprietà del club rossonero nel 2018, a beneficio del Fondo Elliott: “Ci sono state molte falsità e tante cose rimangono ancora da spiegare a causa della loro complessità, ma cercherò sempre di fare del mio meglio per dissipare le voci e dire la verità su quello che è realmente successo”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live