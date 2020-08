Ex Milan – Thiago Silva va al Chelsea, domani le visite mediche

MILANO – Dopo l’addio al Paris Saint-Germain, Thiago Silva, ex difensore rossonero, ha deciso di sposare il progetto Chelsea. Il brasiliano ha infatti detto sì alla proposta dei Blues, respingendo quindi quella presentata dalla Fiorentina, che aveva provato concretamente a riportarlo in Italia. Domani Thiago sarà a Londra per svolgere le consuete visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club di Roman Abramovich per i prossimi due anni, a sei milioni di euro a stagione.

