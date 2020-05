Ex Milan – Tanti auguri ad Andrea Pirlo e Filippo Galli

MILANO – Compie oggi 41 anni Andrea Pirlo, uno dei centrocampisti più importante nella storia del Milan, vincitore di due campionati, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, due Champions League, due Supercoppe Europee una Coppa Intercontinentale. Con la maglia rossonera ha totalizzato oltre quattrocento presenze, mettendo a segno quarantuno reti.

FILIPPO GALLI – Oggi è anche il compleanno di un grandissimo ex difensore del Milan: Filippo Galli, il quale compie 57 anni. Quest’ultimo ha ricevuto anche gli auguri di un suo ex compagno di squadra come Demetrio Albertini, che su Instagram ha scritto: “Auguri Pippero, grande calciatore e importante compagno di viaggio”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live