Ex Milan – Rami potrebbe tornare in Italia: ecco dove

MILANO – Dopo Jeremy Menez, la Reggina potrebbe ingaggiare un altro francese ex Milan: Adil Rami, difensore centrale classe 1985 che ha vestito la maglia rossonera nella stagione 2014/2015. Stando a quel che riferisce il noto giornalista Alfredo Pedullà, la società calabrese, neopromossa in Serie B, avrebbe presentato un’offerta concreta al giocatore che, dal canto suo, sarebbe parecchio stuzzicato dall’idea di tornare in Italia. Per Rami, attualmente svincolato, ci sono anche altre pretendenti rispetto alle quali, però, la Reggina pare essere in vantaggio.

