Ex Milan – Rami: “Ecco perché ho accettato il trasferimento in Russia”

MILANO – L’ex difensore rossonero Adil Rami ha deciso di iniziare una nuova avventura calcistica in Russia. Il calciatore francese ha spiegato, in conferenza stampa, i motivi che lo hanno convinto ad accettare la proposta del Pfc Sochi: “Spero di vivere una bella esperienza. Giocherò in una squadra giovane e con grandi ambizioni. Avevo molte opzioni a disposizione, anche migliori a livello economico, ma l’idea di venire in Russia mi stimolava molto e la mia più grande passione è il calcio, non il denaro. Ho una grande carriera alle spalle e non devo dimostrare niente: voglio solo giocare e divertirmi”.

