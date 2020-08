Ex Milan – Piatek vicino al ritorno in Italia

MILANO – Dopo neppure un anno sta per calare il sipario sull’esperienza di Kris Piatek all’Herta Berlino. L’ex centravanti rossonero, ceduto proprio al club tedesco nello scorso mercato di gennaio, sembra essere molto vicino al ritorno in Serie A. A riferirlo è il quotidiano La Nazione, secondo cui Piatek starebbe per firmare un contratto con la Fiorentina. Le due società sono a stretto contatto e stanno per trovare l’intesa, sia sulla formula che sulle cifre.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...