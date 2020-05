Ex Milan – Non c’è pace per Cutrone: anche la Fiorentina sta pensando di “scaricarlo”

MILANO – Non sembra riuscire a trovare una collocazione stabile Patrick Cutrone, ex centravanti del Milan ceduto la scorsa estate al Wolverhampton per 25 milioni di euro. Dopo una prima parte di stagione deludente in Premier League, il club inglese ha deciso di privarsene cedendolo a gennaio, in prestito biennale con obbligo di riscatto, alla Fiorentina. Tuttavia, al di là della sospensione del campionato arrivata a marzo per la pandemia, neppure con la maglia viola il classe ’98 è riuscito a fornire prestazioni convincenti, segnando appena una rete (in Coppa Italia). Non a caso, secondo ‘Sportsmail’, la società toscana avrebbe già deciso di metterlo sul mercato in vista della prossima sessione.

