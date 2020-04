Ex Milan – Lapadula: “Donnarumma il compagno più forte, sogno di fargli gol”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Gianluca Lapadula, ex centravanti rossonero oggi in forza al Lecce, ha parlato del suo prossimo obiettivo in campo: “Speriamo di poter tornare a giocare, noi ci prepariamo pensando alle 12 partite che mancano. In ogni caso sarà un calcio stravolto perché l’assenza del pubblico non ci consentirà di contare sul nostro uomo in più. Obiettivo? Ovviamente a livello collettivo pensiamo alla salvezza, mentre personalmente penso alla sfida da ex contro il Milan e sogno di segnare al compagno più forte che ho avuto: Donnarumma”.

