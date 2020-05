Ex Milan – Honda rinuncia allo stipendio per aiutare il Botafogo

MILANO – L’ex numero 10 del Milan Keisuke Honda, oggi in forza al Botafogo, ha rinunciato al suo stipendio in questi ultimi mesi per aiutare il club brasiliano. Con alcune dichiarazioni riportate da calciomercato.com, ne ha parlato direttamente Carlos Augusto Montenegro, dirigente del Botafogo: “E’ un ragazzo diverso, ha aiutato molte persone e non ha ricevuto lo stipendio da marzo. Sta seguendo con preoccupazione i problemi del Brasile e dice che non si sentirebbe bene se ricevesse denaro in questo momento”.

