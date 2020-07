Ex Milan – Giampaolo verso una nuova panchina

MILANO – E’ stata a dir poco negativa l’esperienza di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan, terminata dopo appena cinque partite all’inizio di questa stagione. Attualmente il tecnico abruzzese è senza squadra ma, stando a ciò che riferisce Sky Sport, potrebbe tornare ad allenare in Italia la prossima stagione: sulle sue tracce c’è infatti il Torino, con il patron Cairo intenzionato ad affidargli la guida della squadra granata per il campionato 2020/2021. Tuttavia, i piemontesi devono prima ottenere la salvezza con Moreno Longo.

