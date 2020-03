Ex Milan – El Shaarawy e la raccolta fondi per l’Italia: ecco l’iniziativa

MILANO – Stephan El Shaarawy, ex esterno del Milan oggi in forza allo Shangai Greenland, attraverso un post pubblicato su Instagram ha annunciato di aver aperto una raccolta fondi per aiutare le strutture sanitarie italiane a combattere il Coronavirus: “Come molti stanno facendo in queste ore, è più che mai fondamentale aiutare i nostri ospedali nel dotarli delle strutture necessarie nei reparti di terapia intensiva per il ricovero dei pazienti affetti da Covid-19. Ho deciso quindi di creare il match della donazione partendo dalla mia regione Liguria sostenendo Il progetto degli amici savonesi che hanno lanciato una raccolta fondi a favore dell’Ospedale San Paolo, dove mia madre ha lavorato per tutta una vita e dove io e mio fratello siamo nati. Obiettivo: 50.000 Euro […]”.