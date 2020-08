Ex Milan – Cuoghi: “La conferma di Pioli è il trionfo della meritocrazia”

MILANO – Contattato dalle frequenze di Radio Sportiva, l’ex calciatore del Milan Stefano Cuoghi si è espresso sulla conferma di Pioli in panchina: “Finalmente la meritocrazia è stata premiata. Nel calcio non capita spesso purtroppo. Pioli ha fatto molto bene ed è giusto che prosegua questo percorso. Il Milan è stata la migliore squadra del post covid, anche se prima aveva fatto un po’ fatica. Il finale di stagione è stato esaltante e sono contento che si vada avanti per la strada intrapresa”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...