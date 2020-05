Ex Milan, Capello: “Si parla di Van Basten e Gullit, ma la nostra forza era la difesa”

MILANO – In un’intervista ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello, ex allenatore rossonero, ha parlato dei punti di forza del suo Milan: “Si parla molto di Van Basten, Gullit e Rijkaard, ed è giusto che sia così, ma la nostra grande forza furono Baresi, Costacurta, Galli, Maldini e Tassotti, più un grande portiere come Rossi. Avevamo un reparto difensivo straordinario. Se hai le fondamenta forti costruisci una bella casa, noi costruimmo un grattacielo. Va dato merito anche a Liedholm: lui iniziò a giocare a zona e a costruire quella difesa”.

