Ex Milan, Braglia: “Spero che Rangnick faccia bene, ma senza programmazione falliscono tutti”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, durante la trasmissione ‘Maracanà’, Simone Braglia, ex portiere rossonero, si è espresso sulle attuali vicende di casa Milan: “Elliott mi sembra un fondo speculativo, col desiderio di vendere al miglior offerente. Bisogna rendersi conto di avere tra le mani il Milan, a cui servono giocatori di un certo calibro per tornare ai livelli su cui era prima. Spero che a Rangnick venga data la possibilità di comprare giocatori nei ruoli chiave e che abbiano l’esperienza e la qualità che questo club merita”.

PROGRAMMAZIONE – “La società è sempre quella che determina il raggiungimento degli obiettivi. Se non c’è una programmazione seria e chiara può venire chiunque, ma il risultato sarà sempre un fallimento. Serve una gestione trasparente, in grado di spendere i soldi nel modo migliore, facendo investimenti azzeccati. Il Milan del passato ha raggiunto certi traguardi grazie ad una grande società e con un progetto chiaro”.

