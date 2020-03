Ex Milan, Bacca pronto a lasciare il Villarreal

MILANO – L’ex attaccante del Milan Carlos Bacca starebbe pensando di lasciare il Villarreal nonostante il suo contratto scada solamente nel 2022. A riportare la notizia è il quotidiano iberico “Marca”, che sottolinea come il colombiano abbia giocato solamente 412 minuti in questa stagione. Su di lui la franchigia della MLS Atlanta Unitede che oltre a Bacca ha messo nel mirino giocatori come Giroud, Huntelaar, Rondon, Soto e Sturridge.