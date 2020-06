Ex Milan – André Silva: “Continuo a migliorare grazie al duro lavoro”

MILANO – L’ex centravanti rossonero André Silva, grande protagonista in Bundesliga con la maglia dell’Eintracht Francoforte, dove gioca in prestito, ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale della società tedesca: “Sto migliorando sia fisicamente che mentalmente. Contro l’Herta Berlino sono entrato nel secondo tempo pensando a cosa avrei potuto fare per poter aiutare la squadra. Eravamo in fiducia per via dell’uomo in più e abbiamo ottenuto una bella vittoria. Sto migliorando grazie al duro lavoro”.

