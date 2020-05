Ex Milan – Ambrosini: “Vi svelo un mio grande rimpianto”

MILANO – Intervistato tramite una diretta Instagram da Carlo Pellegatti, Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha svelato un suo rimpianto relativo alla lunghissima esperienza vissuta nel club rossonero: “Un grande rimpianto è non aver giocato con la partita con la Juventus in casa nel 2005. E’ un rimpianto grosso, avrei voluto giocarla. Abbiamo perso quella gara, poi non avendo giocato con la Juve giocai a Lecce, ma purtroppo mi stirai e saltai anche la finale di Champions League”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live