Ex Milan – Allegri: “Ecco cosa cerco per il futuro”

MILANO – Intervistato dal quotidiano spagnolo ‘Marca’, Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan ed ultimo a vincere lo Scudetto sulla panchina rossonera, ha parlato del proprio futuro: “In questo periodo ho ricaricato le batterie e mi sono goduto la mia famiglia e la mia città, Livorno, con gli amici di sempre. Nuova avventura? Non mi importa tanto dove, ma il progetto. Cerco un club col quale condividere un progetto e che abbia davvero l’ambizione di competere per vincere a livello nazionale ed europeo”.

