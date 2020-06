Ex Fiorentina, Corvino: “Per Milenkovic c’è la fila”

MILANO – In occasione di un’intervista a Radio Musica Television, Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato anche di Nikola Milenkovic, difensore serbo del club viola seguito con grande interesse dal Milan: “Milenkovic arrivò alla Firenze nel corso del mio secondo ciclo fiorentino, in cui si puntava sui giovani prospetti da affiancare ad alcuni giocatori d’esperienza. Per Milenkovic, che tutt’oggi ha molte richieste sul mercato, rifiutammo una grande offerta da parte di una delle migliori squadre della Premier League”.

