Everton, Ancelotti: “Sorpreso dallo spirito di questo gruppo”

MILANO – E’ iniziata col botto l’avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton, con due vittorie in altrettante partite. In conferenza stampa, il tecnico emiliano ha parlato delle prime impressioni avute sulla sua nuova squadra: “Sono rimasto sorpreso dallo spirito di questo gruppo. Il lavoro di Duncan Ferguson è stato davvero importante perché ho trovato calciatori con grande carattere. Non ho cambiato tante cose, non ne ho avuto neanche il tempo, ma il primo impatto è stato indubbiamente positivo”.