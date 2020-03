Europeo rinviato di un anno, ora è ufficiale: il comunicato

MILANO – Le indiscrezioni circolate si sono trasformate in una decisione ufficiale: l’Europeo non si giocherà nell’estate del 2020, ma in quella del 2021. La stessa Uefa lo ha reso noto attraverso un comunicato: “La UEFA ha annunciato oggi il rinvio della sua principale competizione per squadre nazionali, UEFA EURO 2020, che non si svolgerà a giugno e luglio di quest’anno. La salute di tutti coloro che sono coinvolti nel gioco è la priorità, e si è inoltre voluto evitare di esercitare pressioni inutili sui servizi pubblici nazionali coinvolti. La mossa aiuterà tutte le competizioni nazionali, attualmente in attesa a causa dell’emergenza COVID-19, da completare”.

