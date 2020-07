Europa League, ecco le date dei preliminari

MILANO – Con la vittoria firmata Ibrahimovic sul campo del Sassuolo, il Milan ha ottenuto la qualificazione ai preliminari di Europa League con tre turni di anticipo. Tuttavia, l’obiettivo della squadra rossonera è il quinto posto, che garantirebbe direttamente l’accesso ai gironi della competizione. L’Uefa, dal canto suo, ha comunicato le date dei preliminari. Una tra Roma e Milan giocherà il 17 settembre in gara unica per poi, in caso di qualificazione, disputare lo spareggio che porta ai gironi l’1 ottobre.

IL COMUNICATO – “Al fine di ottenere la necessaria separazione con la fase finale della stagione 2019/20 ed evitare l’impatto sulla lista di accesso e sui club potenzialmente coinvolti in entrambe le fasi della competizione i turni di qualificazione della competizione si giocheranno in gara unica (anziché in casa e in trasferta)”.

