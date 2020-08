ESPN: Milan-Aurier, pista molto complicata

MILANO – Uno dei principali profili seguiti dal Milan per la fascia destra risponde al nome di Serge Aurier, terzino in rotta col Tottenham. Tuttavia Gabriele Marcotti, giornalista di ESPN, ha spiegato ai microfoni di MilanNews.it come sia difficile riuscire a prendere l’ivoriano: “Aurier è un caso particolare, perché il Tottenham ha cercato in tutte le maniere di cederlo la scorsa estate ed anche a gennaio. Gli Spurs stanno cercando un nuovo terzino destro, ma allo stesso tempo non vogliono svendere Aurier, che ha altri due anni di contratto. Onestamente che il Milan compri un giocatore di 27 anni, che ha avuto problemi disciplinari e caratteriali e che ha ancora un contratto importante al Tottenham, non mi sembra molto plausibile”.

