ESCLUSIVA – Scamacca, pressing del Southampton: il Milan ora ha Jovic come priorità

MILANO – La lista delle priorità in casa Milan sembra essere cambiata. Se fino a una settimana sembrava praticamente fatta per Scamacca, oggi i dirigenti rossoneri stanno spingendo il piede sull’acceleratore per portare Jovic a Milano. Con l’addio d’Ibrahimovic, servirà una punta di livello per sopperire ad un’assenza così pesante. Il madridista potrebbe arrivare in prestito a Milanello, ma ci sarà ancora da lavorare: la trattativa non è priva di ostacoli e non si sbloccherà di certo in tempi stretti. Per questo, il giovane Scamacca, pur non essendo il nome principale e l’obiettivo numero uno, rimane il piano B. Ma in questi giorni, la lista delle concorrenti si è allungata. Secondo le informazioni – esclusive – che abbiamo raccolto, ben 3 squadre di Premier si sarebbero messe in contatto con Paolo Paoloni, agente del giocatore e avrebbero provato a sondare il terreno. Tra queste, è tornato alla carica il Southampton che, già in passato aveva mandato degli scout a seguire il giocatore in Italia. E proprio il club con città dell’Hampshire, sarebbe l’insidia maggiore per i rossoneri. Il Milan dovrà fare presto se non vorrà perdere quello che, fino a pochi giorni fa, era il maggiore indiziato a vestire rossonero.