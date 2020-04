ESCLUSIVA – Scamacca, Milan fai presto: 3 squadre dalla Premier

MILANO – Il Milan continua a puntare forte su Scamacca, attaccante dell’Ascoli e in prestito dal Sassuolo. Il giocatore è il vero pallino della dirigenza rossonera che lo segue dallo scorso gennaio. Il centravanti, come dicevamo, si trova attualmente in prestito all’Ascoli, in Serie B, con cui ha realizzato 11 gol in 25 gare tra campionato e Coppa Italia ed è finito sotto i radar dei più grandi top club del nostro campionato. E non solo. Secondo le informazioni – esclusive – che ci giungono in queste ore, proprio oggi, sono arrivate ben 3 offerte dalla Premier League. Il telefono di Paolo Paoloni, agente della punta, squilla costantemente. Il Milan dovrà affrettarsi se non vorrà farsi soffiare quello che il suo oggetto del desiderio dichiarato d tempo.