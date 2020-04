ESCLUSIVA – Scamacca-Milan, alla stretta finale: c’è l’intesa

MILANO – Vi stiamo tenendo in continuo aggiornamento sull’affare Scamacca. Il giocatore in prestito all’Ascoli, ma di proprietà del Sassuolo fa gola a molti club di Serie A. Eppure, come vi abbiamo sempre detto, il Milan sembra avere una corsia preferenziale per arrivare al giovane ariete. Secondo le informazioni che ci giungono – in esclusiva – infatti, la società rossonera avrebbe trovato un’intesa di massima con il giocatore. Il telefono del suo agente, Paolo Paoloni, squilla costantemente. Anche in questo periodo, nonostante le difficoltà del caso, non sono mancati contatti tra le parti. Il Milan sa bene che la lista delle pretendenti è molto lunga, ma è forte della volontà del giocatore. Il Torino, infatti, è un’altra squadra seriamente intenzionata ad ingaggiare il giocatore. “Il Milan lo ha in pugno”, ci rivelano fonti molto vicine al giocatore. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi.