ESCLUSIVA – Scamacca, la lista delle contendenti si allunga: dalla Germania e dall’Inghilterra arrivano le “minacce”

MILANO – Il futuro di Gianluca Scamacca è ancora tutto da scrivere. Di giorno in giorno, la lista delle pretendenti e delle estimatrici del giocatore si arricchisce sempre di più, come si fa sempre più agguerrita la concorrenza per il Milan. La società di Elliot, prima dell’emergenza Covid, aveva fatto registrare dei notevoli passi in avanti in tal senso e sembrava la squadra maggiormente favorita e la candidata numero uno ad accaparrarsi le prestazioni del talento classe 1999. Ma da allora, complice anche l’impossibilità di incontrare l’entourage del giocatore, la pista si è un po’ raffreddata. Secondo le informazioni esclusive scovate dalla nostra redazione, in questi giorni il telefono di Paolo Paoloni, agente dell’attaccante dell’Ascoli squilla in continuazione, ma le chiamate provengono dalla Germania e dall’Inghilterra dove il Southampton continua uno pressing iniziato mesi fa e mai rallentato. In Italia c’è il Milan, ma c’è anche la Roma. Insomma, Gianluca Scamacca continua ad essere conteso in Italia e all’estero e mentre il ragazzo sfoglia la margherita, il suo agente ha in programma, nelle prossime settimane, nuovi incontri con i direttori sportivi di molte società. Il Milan dovrà fare alla svelta se non vuole lasciarsi “soffiare” il suo gioiellino.