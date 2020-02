ESCLUSIVA – Scamacca era ad un passo. A frenare tutto? Due ostacoli…

Di RM

MILANO – Non è stato un semplice sondaggio o una semplice fantasia: il Milan punta forte su Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo oggi in prestito all’Ascoli. Nei giorni scorsi erano ridondate voci di un forte interesse dei rossoneri con il tentativo di Boban e Maldini di avvicinarlo già in questa sessione di mercato. Ma è tutto rimandato alla prossima estate. Secondo le informazioni raccolte – in esclusiva – dalla nostra redazione, il Milan lo avrebbe voluto chiudere già a gennaio, senza attendere giugno, con il timore di inserimenti di altre squadre. A bloccare la trattativa? L’impossibilità di spendere soldi, almeno in questa sessione invernale. Ma il Milan dovrà vedersela anche con i cugini nerazzurri. Nell’ultima ora, infatti, c’è stato un tentativo da parte di Marotta. In questo caso, invece, i fondi c’erano ma è mancato il tempo e l’accordo tra Sassuolo e Ascoli. Ogni discorso, così, verrà rimandato a giugno, dove siamo certi che, molto probabilmente, si scatenerà una verra asta di mercato tra le due milanesi.