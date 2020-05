ESCLUSIVA – Scamacca avrebbe un accordo tacito con il Milan, ma Rangnick…

MILANO – La pista di mercato che conduce a Scamacca vive costantemente di alti e bassi. Il giocatore classe 1999 di proprietà del Sassuolo continua ad occupare un ruolo importante nella lista dei desideri della dirigenza del Diavolo, ma i continui slittamenti derivano solo, ed esclusivamente, dall’annuncio ufficiale di Ralf Rangnick. Secondo informazioni – esclusive – che ci giungono in queste ore, il Milan avrebbe avuto anche l’ok del nazionale Under 21, su cui sono vigili molte top club d’Italia e non solo, ma ancora non si ha alcuna certezza sul gradimento di quello che sarà il prossimo ds del Milan. Il telefono di Paolo Paoloni, agente del giocatore, continua a squillare, ma, nell’ultimo periodo, non c’è il Milan. L’emergenza Covid ha raffreddato la pista e il conseguente slittamento dell’annuncio di Rangnick ha fatto il resto. Eppure, sempre secondo le informazioni che ci giungono in queste ore, il Milan avrebbe un “accordo tacito” con il giocatore romano. Ora, passa tutto per le mani del tedesco, anche il futuro di Scamacca.