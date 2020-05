ESCLUSIVA – Romagnoli-Milan: “il matrimonio s’ha da fare”

MILANO – In casa Milan non ci si fa distrarre troppo dal Coronavirus. All’ordine del giorno, nella lista delle urgenze, rimangono 2 nomi: Gigio Donnarumma e Alessio Romagnoli. Entrambi i talenti appartengono alla scuderia di Mino Raiola e proprio con il famoso portiere si sta cercando di avviare la pratica per i rinnovi. Gli scogli e le difficoltà non sono pochi, ma Gazidis sa bene che se si vuole tornare a far recitare un ruolo da protagonista al Milan bisognerà ripartire proprio di suoi big. E se la trattativa con Donnarumma sembra complicata considerate le cifre richieste dal giocatore e dal suo agente, con Ramognoli, invece, c’è ampio margine di trattativa. Il capitano rossonero percepisce 3,5 milioni di euro, cifra decisamente accessibile anche a tanti top club interessati a lui. Nei giorni scorsi si era parlato anche dell’interesse della Lazio, poi smentito ai microfoni di Cittaceleste.it da Enzo Raiola, cugino e collaboratore di Mino: “Non c’è proprio nulla. False informazioni per riempire i giornali”. E secondo le informazioni che ci giungono – in esclusiva – nell’agenda dei dirigenti rossoneri, a brevissimo, ci sarà l’incontro con l’entourage del giocatore per gettare le basi per il rinnovo. L’emergenza Coronavirus ha allungato i tempi, ma la certezza, al momento, sembra essere quella di ripartire proprio dai big, e quindi, dal suo capitano.