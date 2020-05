ESCLUSIVA – Romagnoli, il Napoli fa sul serio: De Laurentiis chiama Raiola

MILANO – Vi avevamo raccontato della volontà da parte del Milan di blindare i suoi gioielli. Se con Donnarumma non si ha alcuna certezza, anzi, più passano i giorni e più la situazione (già delicata) si fa più complicata, si vorrebbe evitare la medesima situazione con Romagnoli. Il difensore rossonero, nonchè capitano del Milan, vorrebbe rimanere a Milano, ma solo di fronte a determinate garanzie. Raiola lo ha ribadito alla dirigenza nell’ultima telefonata avvenuta qualche giorno fa. La società è pronta a fare dei sacrifici economici pur di trattenerlo, ma Romagnoli vuole tornare a competere per palcoscenici importanti. Obiettivi che, almeno ad oggi, difficilmente il Milan potrà garantirgli. Ecco perchè si fanno sempre più pericolose le minacce provenienti dalla Premier e dalla Francia. Ma stando alle informazioni – esclusive – che ci arrivano in queste ore, la più concreta tra le “minacce”, almeno al momento, sarebbe rappresentata dal Napoli. Con l’addio certo di Koulibaly, il ds Giuntuli starebbe puntando forte sul capitano del Diavolo. Pochi giorni fa, infatti, la dirigenza azzurra avrebbe intercettato Raiola per sondare il terreno e stabilire un incontro nei prossimi giorni. Dal canto suo, De Laurentiis sa bene che non solo potrà garantirgli un ingaggio importante, ma anche obiettivi importanti per il futuro. I prossimi giorni di mercato saranno davvero infuocati Romagnoli.