ESCLUSIVA – Rolando Bianchi: “Milan-Torino? Partita di reazione. Ibra? Se non raggiungono l’obiettivo non sarà servito a nulla”

di RM

MILANO – Per avvicinarci alla sfida di stasera tra Milan e Torino, i microfoni de Il Milanista.it intervistano – in esclusiva – Ronaldo Bianchi, ex centravanti del Toro.

Milan-Torino, che partita ti aspetti?

Mi aspetto una partita di reazione da parte del Toro, ma anche il Milan cercherà di portare a casa i 3 punti.

Quanto ha inciso l’arrivo di Ibra?

Ti risponderò alla fine, se raggiungono l’obiettivo che si sono prefissati, altrimenti rimarrà solo un acquisto importante per la mentalità ma fine a se stesso, se non raggiungi l’obiettivo. Alla fine conta questo.

Longo può dare la scossa a questo Torino?

Mazzarri ha dato le dimissioni per dare una scossa all’ambiente. Per me Moreno è una persona straordinaria che può fare bene, ma non sarà facile subentrare in questo momento. Lui è anche molto tifoso.

Lazio-Inter, dove l’ha vinta la Lazio?

La Lazio quest’anno è la squadra che può fare il colpaccio che nessuno si aspettava. Il segreto? E’ riuscita a portare i suoi elementi migliori alla massima condizione fisica e mentale.

Corsa allo scudetto, chi vedi favorita?

Ti dirò, dopo la sconfitta di ieri vedo favorita l’Inter, ma la Lazio è lì e può insidiare sia i bianconeri che l’Inter.

Chi ti ha stupito più di tutti quest’anno?

Non mi piace fare un nome, ti dirò il Verona come squadra. Sta facendo un campionato al di sopra delle aspettative di chiunque. Nessuno se lo sarebbe mai immaginato.