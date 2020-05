ESCLUSIVA – Rangnick e Marcelino in stand bay: salgono le chances di Pioli

MILANO – Nei giorni scorsi erano rimbalzate in Italia le voci di un nuovo clamoroso ritorno di fiamma dei rossoneri per Marcelino Garcia Toral. Dalla Spagna prima, da Repubblica poi, si era parlato, in modo più dettagliato, di un incontro avvenuto a Londra, pre Coronavirus, tra il patron rossonero Paul Singer a Londra e il tecnico spagnolo. Si studiava un’alternativa a Rangnick, o forse, qualcosa di più. L’avvocato Eugenio Botas, nonchè colui che cura gli interessi dello spagnolo, ci aveva aiutato a fare chiarezza:”Preferisco non rilasciare dichiarazioni su questa cosa. Non posso dire nulla”. Oggi, però, secondo le indiscrezioni esclusive che ci giungono, salgono prepotentemente le quotazioni di Pioli. L’incontro con Marcelino ci sarebbe stato ma, esplosa la pandemia, non ci sarebbero più stati altri contatti. D’altro canto, con Rangnick che sembrava praticamente fatta ma oggi sembra essere in stand bay, si fa sempre più viva e concreta la conferma di Stefano Pioli sulla panchina rossonera anche per la prossima stagione.