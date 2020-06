ESCLUSIVA -Raiola: “Ibra al Monza? Niente di vero”

MILANO – Il futuro di Ibra è tutto da scrivere e la sensazione è che non si sbloccherà in tempi brevi. L’ipotesi rinnovo con il Milan è un’opzione da non scartare ma non di facile attuazione, a oggi è molto difficile pensare che il rapporto continui dopo la fine di agosto. Anche perchè lo svedese e Raiola non intendono abbassare le pretese economiche. La richiesta di ingaggio rimane ferma sui 6 milioni, cifra decisamente troppo elevata per i parametri della nuova società, che non intende sborsare così tanti soldi per un giocatore che, seppur importante, ha pur sempre 39 anni. E tra le voci di un possibile ritorno in Svezia, si sono fatte largo anche – e con insistenza – i rumors di un possibile interessamento del Monza di Berlusconi e Galliani. Per fare chiarezza sulla vicenda, i nostri microfoni intercettano – in esclusiva- Enzo Raiola, cugino di Mino che, invece, sembra smentire: “Non capisco da dove escano certe voci. Non c’è nulla di vero”.