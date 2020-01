ESCLUSIVA – Raiola: “Bonaventura? Tutto fermo…”

Di RM

MILANO – Manca meno di una settimana alla chiusura del calciomercato e il Milan cerca di piazzare qualche esubero in uscita. Sono diverse le situazioni spinose che andranno sistemate, ma per qualcuna, una settimana di tempo sempre essere un periodo troppo corto per trovare una risoluzione che accontenti tutti. E’ il caso di Bonaventura, ad esempio. Sembrano lontani, ormai, anzi lontanissimi, i tempi in cui il giocatore di San Severino Marche era un perno importante per il centrocampo rossonero. E se per Giampaolo era un titolare, con Pioli, invece, di spazio ne sta trovando davvero poco. Ed è per questo che i suoi agenti si stanno muovendo cercando una nuova sistemazione per giugno. Ce lo aveva rivelato – in esclusiva – Enzo Raiola, agente e cugino del famoso Mino. Lo stesso Enzo, intervenuto nuovamente ai nostri microfoni, ci spiega la situazione: “Con il Milan è tutto fermo. Tranne clamorosi stravolgimenti, confermo che andrà via a giugno”. Ma dove? In questi giorni si era parlato anche di Lazio: “Non mi risulta l’interesse dei biancocelesti. Mai sentito nessuno…”