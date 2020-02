ESCLUSIVA IlMilanista, Mazzantini: “Ibra nel derby? Impatto devastante. Nella corsa scudetto fra i due litiganti…”

MILANO – In esclusiva ai nostri microfoni ha parlato l’ex estremo difensore nerazzurro, Andrea Mazzantini, il quale ha detto la sua sul derby di Milano che si disputerà domani sera in quel di San Siro e su una corsa scudetto sempre più avvincente, a tre e non a due. Queste le sue dichiarazioni:

SU INTER-MILAN – I derby sono sempre imprevedibili, pertanto è difficile dire chi dei due club avrà la meglio. Devo dire che in base alla mia esperienza, chi arriva peggio ad un derby, spesso finisce che gioca meglio rispetto alla squadra che invece era in condizione ottimale. Ma ripeto, sono partite a sé.

SULL’IMPATTO DI IBRAHIMOVIC – L’impatto che Ibrahimovic può avere, nel derby, ma non solo, è devastante. Giocatore completo e ancora abilissimo, l’Inter dovrà stare parecchio attenta perchè uomini come lui sono fatti per partite così. A mio parere infatti, parte del merito della situazione di classifica nettamente migliorata dei rossoneri è sicuramente da attribuire allo svedese.

CHI TEMERE DEI NERAZZURRI – Beh, l’Inter ha giocatori fortissimi in tutti i reparti. Ad esclusione di Lukaku che sotto porta può essere micidiale, penso che una mano importante può darla il neo acquisto Eriksen, che potrebbe risultare davvero decisivo, non solo nel derby, ma anche di qui alla fine del campionato se ben riuscirà ad ambientarsi nei meccanismi del calcio italiano, spesso non facili.

SULLA CORSA SCUDETTO – Inter e Juventus candidate allo scudetto? Io ci aggiungerei a pieno titolo la Lazio, squadra che sta facendo cose straordinarie con un modo di approcciarsi alle partite solido, compatto e guidato da un ottimo allenatore quale è Simone Inzaghi. Penso dunque che i biancocelesti possano a pieno titolo essere inseriti nella corsa allo scudetto; anzi, spesso fra i due litiganti il terzo gode e con gli uomini che hanno, Immobile e compagni possono davvero fare qualcosa di impensabile ad inizio stagione.

UN PRONOSTICO PER IL DERBY – Da piccolo ero un grandissimo tifoso milanista, poi qualcosa è cambiato quando mi sono trasferito all’Inter e ho vissuto a pieno quell’ambiente entrando in contatto anche con una splendida famiglia quale è quella Moratti. Da tifoso quindi, spero e mi auguro che i nerazzurri abbiano la meglio.