ESCLUSIVA – Il Milan sogna Rangnick ma non perde di vista Marcelino

MILANO – In questi giorni non si fa altro che parlare di quello che sarà il prescelto alla guida del Daivolo per la prossima stagione. Di giorno in giorno, di ora in ora, è un continuo avvicendarsi di notizie, rumors e voci sul possbile erede di Pioli, sempre ammesso e non concesso che l’ex tecnico di Fiorentina e Lazio lasci il Milan. Il candidato numero uno dovrebbe essere sempre Rangnick, che dovrebbe addirittura assumere il doppio incarico di allenatore e direttore sportivo. Il tecnico tedesco non si è mai tirato indietro: ha ammesso di essere in contatto con la dirigenza del Milan da tempi non sospetti e di ammirare il club milanese dagli anni ‘ 80. Sempre l’ex allenatore dei Red Bull, proprio oggi, ha ammesso che c’è qualcosa ma che verrà al Milan solo in caso di determinate garanzie. Insomma, si è molto vicino all’ingaggiare il tedesco ma c’è ancora qualcosa che non torna. Cosa? Piace molto anche Marcelino García Toral, noto semplicemente come Marcelino, ex tecnico del Valencia. Secondo indiscrezioni esclusive raccolte da Il Milanista.it, il Diavolo avrebbe già fermato il tecnico spagnolo in caso dovesse saltare con il tedesco. Il suo agente, l’Avv. Eugenio Botas, aveva già aperto in passato all’ipotesi Milan: “Sarebbe onorato di approdare in un club così importante”. Le notizie che ci arrivano raccontano di nuovi contatti avvenuti nelle settimane scorse. Insomma, continua a persistere il dilemma su chi sederà il prossimo anno sulla panchina rossonera. Ad oggi, l’unica cosa che ci sembra abbastanza certa è che non sarà più Stefano Pioli.